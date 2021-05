Il Volo, per il tributo a Ennio Morricone all'Arena di Verona coprifuoco alle 2

Coprifuoco ancora rigido, ma per Il Volo all'Arena di Verona, impegnato in un tributo a Ennio Morricone, si può fare una notevole e inedita eccezione. Per permettere al pubblico di assistere al concerto dei tre tenori, infatti, è stata concessa una speciale deroga, col coprifuoco spostato alle 2 di notte.

Leggi anche > Il Volo sopra Verona: il trio live all'Arena riapre la stagione dei concerti con un tributo a Ennio Morricone

Lo ha deciso il Ministero della Salute. Il concerto de Il Volo all'Arena di Verona, col tributo a Ennio Morricone, si terrà il 5 giugno e inizierà alle 21.15, con la conclusione prevista intorno a mezzanotte. L'ingresso del pubblico sarà consentito e disciplinato a partire dalle ore 18.30 fino alle 20.30.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA