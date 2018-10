Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Milano in testa. Seguita da Roma e Bologna. Per una musica che impazza a suon di giri per tutto lo stivale. Protagonista? Il vinile. In tutta la sua bellezza, e non solo di suono. Una moda, quella che sta imperversando oggi, che riporta indietro nel tempo. Al vintage e a quell'elemento che tutti devono avere. Tant'è che amazon.it sfodera la lista delle dieci città più colpite dalla smania del vinile.Secondo la loro classifica, al primo posto ci sarebbe il capoluogo lombardo, seguito da Roma e Bologna, e dopo Torino, Firenze, Modena, Bolzano, Rimini, Verona e, infine, Ancona. Sempre secondo Amazon, è The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd il vinile più acquistato nell'ultimo anno, seguito dalla rimasterizzazione originale di Mtv Unplugged in New York dei Nirvana e da Back to Black di Amy Winehouse.La città più rock? Bolzano. Mondi Sommersi Legacy (in edizione limitata) dei Litfiba è stato il vinile più acquistato, seguito da British Blues Explosion di Joe Bonamassa e Maeba di Mina in edizione numerata. La città più classica? Verona con Ennio Morricone. A Trieste, invece, il vinile più richiesto è Live At Pompeii di David Gilmour. La città più rap? Napoli, con Sfera Ebbasta e la versione in vinile rosa Rockstar e ÷ di Ed Sheeran.Classifica che arriva durante la Vinyl Week (fino al 28 ottobre). Una settimana dedicata a edizioni speciali, offerte, cofanetti deluxe e vinili autografati in esclusiva per il canale dell'azienda americana, dai grandi classici della musica italiana al rock, alla trap. Tra queste, la versione spagnola di Fatti Sentire (Hazte Sentir) di Laura Pausini in doppio vinile bianco, La Convenzione di Franco Battiato in 45 Giri Viola numerato, For President di Lorenzo Jovanotti in Vinile Rosso e l'edizione autografata di LiBerté di Loredana Bertè. Per la serie: appassionati di tutta Italia, accorrete!