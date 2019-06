Vinicio Capossela, il video dell'esibizione al Teatro Romano di Verona per il Festival della Bellezza GUARDA

GUARDA IL VIDEO

Giovedì 13 Giugno 2019, 21:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ore di musica, nel segno della bellezza che paralizza. Questo è il video della sua esibizione al Teatro Romano della città scaligera per il Festival della Bellezza.“La Belle Dame sans Merci e altre paralisi della bellezza”, con un organico in parte costituto da strumenti classici e in parte tecnologico e contemporaneo. Il repertorio ha spaziato dall’ultimo doppio album di Capossela, “Canzoni della Cupa” ai precedenti, con innesti di alcuni sonetti musicati dalle Rime di Michelangelo.