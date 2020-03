Vincenzo Mollica, la meravigliosa canzone di Giuliano dei Negramaro è una dedica alla carriera: «Adesso è per te»

di Simone Pierini

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per una carriera indimenticabile. Il celebre giornalista Raiè andato in pensione e, dopo il lungo speciale di Domenica In che ne ha ripercorso tutti i passi di 40 anni di interviste e speciali con i più grandi artisti del panorama internazionale, è arrivato un regalo speciale da, cantata e pubblicata sul profilo Instagram della band.“Aspettare le parole di MollicaPer sapere la canzone della vitaO di un libro che rimane nella storiaScritto bene da chi scrive la memoriaE poi farsi raccontare di quel fimChe cambiò la vita a tutti anche quiSenza fare tanti giri di paroleTu Vincenzo ci regali sempre e soloUn grande amoreCi regali tanto amoreMa tanto amore...Adesso è per te”