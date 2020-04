Viito: «Fin che c’è Benzina niente è davvero perduto»

di Rita Vecchio

Ultima volta live, sul palco, ospiti dinella serata duetti del Festival. Giuseppe e Vito, il duo musicale dei(più di 26 milioni di stream su Spotify con Bella come Roma, Industria Porno), tornano a farsi sentire con il nuovo singolo,. Etichetta Sugar e una produzione nuova, quella di«Quartiere Corvetto, nella Milano bella tosta. Dopo Roma, dopo Bologna, ci eravamo appena trasferiti quando è iniziata l’emergenza coronavirus. Noi che pensavamo: wow il caos della città, la movida, gli aperitivi. E invece, la nostra Milano è molto più intima. Arrivati con un cielo grigio e ora vediamo un cielo azzurrissimo, aria pulita, silenzio».Guarda la videointervista >«Non facile. Lo stato d’animo non è dei migliori. Ma ci siamo ritagliati il nostro studio di registrazione. Non pensiamo ai live, altrimenti stiamo male. Non si deve fare l’errore di pensare che gli artisti e tutto il mondo che ruota attorno non abbiano bisogno di tutela».«Sentire le auto rombare per la città. Non ci siamo più abituati».«Fotografa la voglia positiva di dire niente è perduto. Era stata già composta, ma si adegua perfettamente al momento. Brano diverso dai precedenti: città, amicizie nuove e musiche nuove».«Sanremo è sempre Sanremo. Se fai musica in Italia, non puoi non pensarci».