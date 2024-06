Dj Ringo contro Victoria dei Maneskin: «Rockers con il c**o degli altri». E spunta il commento di Paolo Noise La bassista dei Maneskin si trova in Germania per il suo tour dj







di Dajana Mrruku Victoria De Angelis è stata duramente criticata da Dj Ringo, il cui vero nome è Rocco Maurizio Anaclerio, voce storica di Virgin Radio. La bassista dei Maneskin ha dato il via al suo nuovo tour da dj già da qualche mese e sta girando le discoteche e i locali più "in" di tutta Europa. Questa nuova versione della giovane artista, tuttavia, non sembra essere piaciuta molto al conduttore radio Dj Ringo, che l'ha aspramente criticata su Instagram: «Sono tutti rockers con il cu*o degli altri... Rock di qua rock di là, band di qui band di là, musicista di qua e di là, ma poi tutti a fare i DJ e metter musica di mer*a». La sua dura critica ha diviso i commenti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DJ RINGO (@ringodj) La risposta Le dure parole di Dj Ringo hanno scatenato i commenti sotto il suo post: tra chi appoggia le sue parole e chi invece lo attacca per essere troppo duro con una ragazza di 20 anni, a catturare l'attenzione è il commento di un ex concorrente dell'Isola dei Famosi, Paolo Noise, anche lui conduttore radiofonico di lunga data. «Comunque questo non è fare il dj, ma la cubista che si sceglie le tracce da sola. Le opinioni sono molto diverse tra loro ed entrambe cariche: «Dj Ringo stai invecchiando», scrive qualcuno, mentre altri criticano la De Angelis. «Un dj che mixa senza le cuffie è come un calciatore che muove le gambe senza che ci sia un pallone in campo. Siamo nel mondo della finzione più totale ormai». Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Giugno 2024, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA