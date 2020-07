Le Vibrazioni, nuovo singolo e domenica concerto a Roma alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 16:21

Domenica 12 lugliosi esibiranno in concerto a a prtire dalle ore 21.00 portando sul palco tutta la loro energia, tra singoli recenti e grandi successi che hanno segnato i loro 20 anni di carriera.È uscito il nuovo singolo descritto da Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta, che si candida a diventare la nuova hit estiva con il suo ritmo travolgente e la sua positività. Il video del singolo, con la regia di Matteo Bruno Bellesia, prodotto da Artist First e 432, è stato girato a Milano durante la Fase 2 con il contributo dei fan. Un drone mostra la città dall’alto, immersa nel silenzio, mentre i fan nelle proprie case si scatenano al ritmo del nuovo brano.Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve con i loro 20 anni di carriera, in cui si sono imposti nella scena pop rock italiana con 5 album, che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. Gli ultimi 6 singoli, da “Così sbagliato” del 2018, al brano con il quale si sono classificati quarti al 70° Festival di Sanremo “Dov’è”, hanno conquistato le classifiche radiofoniche. Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, sono stati tra i protagonisti dell’edizione speciale del Concerto del Primo Maggio, esibendosi in prima serata su Rai3 dal Fabrique di Milano, tra le prime band a livello europeo a tornare a suonare in un club.Per motivi logistici dovuti all’emergenza sanitaria è stato posticipato al 2021 il tour de LE VIBRAZIONI “IN ORCHESTRA di e con BEPPE VESSICCHIO”.Di seguito le nuove date del tour con l’orchestra nei teatri italiani:14 gennaio 2021 al Teatro Metropolitan di Catania (recupero della data del 20 maggio 2020)15 gennaio 2021 al Teatro Impero di Marsala (recupero della data del 18 maggio 2020)16 gennaio 2021 al Teatro Golden di Palermo (recupero della data del 19 maggio 2020)18 gennaio 2021 al Teatro Augusteo di Napoli (recupero della data del 7 maggio 2020)28 gennaio 2021 al Teatro Team di Bari (recupero della data del 5 maggio 2020)29 gennaio 2021 al Teatro Rendano di Cosenza (recupero della data del 6 maggio 2020)2 febbraio 2021 al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano (recupero della data del 3 maggio 2020)4 febbraio 2021 al Teatro Tuscany Hall di Firenze (recupero della data del 26 maggio 2020)5 febbraio 2021 al Teatro Geox di Padova (recupero della data del 16 maggio 2020)8 febbraio 2021 al Teatro EuropAuditorium di Bologna (recupero della data del 16 aprile 2020)