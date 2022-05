Versailles, da X Factor ai concerti per il suo ep d'esordio

Da un paese vicino a Potenza alle luci di X Factor: oggi Versailles (Luca Briscese), classe 1996, forte della gavetta e degli apprezzamenti ottenuti durante il talent show, ha pubblicato il suo ep d’esordio -PATICO. Lo presenterà dal vivo a Roma, il 21 maggio allo Snodo Mandrione, e a Milano, il 22 maggio al Biko.

Versailles racconta che lui è «Un -Patico, mi attacco alle cose ma al contempo le rifuggo ed è questo il concept dell’ep. Tutto nella mia vita di adesso è sempre in bilico tra l’essere fantastico e l’essere una merda e ogni brano parla di questo attraverso sfaccettature, volti, generi musicali diversi che alla fine si ricombinano nella mia persona e personalità».

Dal punto di vista musicale, continua, «Mi è venuto naturale tradurre il sentimento di attaccamento alla mia adolescenza con il genere che ha dato origine al mio amore per la musica: il post rock-grunge, che infatti è presente nella quasi totalità dei brani. La chitarra è stata una compagna e una compagnia in questi anni ed è il mio rifugio in qualsiasi momento, ma è anche l’arma tramite cui conduco le mie battaglie contro il mondo e contro me stesso, due entità che sanno come farmi incazzare».

