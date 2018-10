Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sarà ospite mercoledì 10 ottobre per uno showcase a, locale di tendenza della movida capitolina famoso per la musica dal vivo. Fresca vincitrice della prima edizione della rassegna “Sanremocantanapoli”, Veronica avrà l’occasione di presentare dal vivo i suoi brani, a cominciare dalla canzone con cui ha trionfato, “Regina pe nu juorno”, scritta per lei da Fabrizio Berlincioni, autore plurivincitore del Festival di Sanremo.Durante l’incontro verrà trasmessa anche la clip di “Playing with the clouds”, girata a Fuerteventura, alle Canarie, e diretta dal regista Antonio Centomani, che sarà presente. La cantante sarà intervistata dal critico musicale Dario Salvatori, che coglierà l’occasione per far salire sul palco Gerardo Di Lella, autore di tutti gli arrangiamenti dei suoi brani.