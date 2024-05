Venditti: «La musica pop entri nella Costituzione»

di Valerio Di Marco

Batte ancora forte, il “Cuore” di Antonello Venditti. L'album del cantautore romano compie 40 anni e li festeggia con una riedizione in arrivo il 14 giugno e un tour celebrativo intitolato come il suo brano più celebre. “Notte prima degli esami - 1984-2024 40th Anniversary” partirà sempre a giugno con 3 concerti alle Terme di Caracalla (anteprima all'Arena di Verona il 19 maggio) per poi approdare in alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola e, a dicembre, nei palasport. Un bagno di folla annunciato per l'artista che qualche giorno fa, con un ironico post sui social, ha ricordato come nella lista pubblicata da un profilo fanbase di Madonna il suo concerto al Circo Massimo del 2001 figuri ancora al quinto posto nella classifica dei live gratuiti più affollati, avanti di una posizione proprio rispetto al recente show di Miss Ciccone sulla spiaggia di Copacabana.

Ma Venditti ha sottolineato soprattutto la valenza nazionale della musica “leggera”. «Senza musica popolare contemporanea l'Italia non sarebbe il paese unito che è oggi», ha affermato nell'affollata conferenza di presentazione. «La musica deve entrare in Costituzione. Sarei più felice di essere ricordato per una legge in questo senso che per le mie canzoni», il che non è solo un suo desiderata ma un progetto concreto che il cantante sta discutendo col Ministero della cultura, che patrocina il tour.

Il ministro Sangiuliano però arriva tardi e nonostante si dica un grande fan di Venditti («una volta per vederlo sono addirittura andato a una Festa dell'Unità») si perde l'esibizione del cantautore, che esegue dal vivo 2 brani, "Notte prima degli esami" e "Ci vorrebbe un amico", entrambi da “Cuore”.

