Vegas Jones ci riprova: «Il mio rap? Da ascoltare più che da vendere»

MILANO - Innanzitutto il titolo: La Bella Musica. «Ci ho messo tanto lavoro in questo disco - spiega Vegas Jones - Tutto il 2019 a scrivere e provare in studio. Il sistema dell'entertainment ci mette del suo per convincerci che il genere rap sia musica soprattutto da vendere. Io penso che resti musica da ascoltare, e non solo nei testi. La produzione di questo nuovo disco lo rende uno dei lavori più freschi in uscita in Italia. Ci credo e dunque lo dico. Il mio sogno? Essere preso sul serio da tutti, anche da chi non è dentro il rap». Due anni e poco più nella vita di un rapper sono quasi un'era geologica, ma Vegas Jones non dimentica da dove è partito: i successi dei primi featuring con altri rapper (Emis Killa e Nitro), un album nel 2018 dal titolo Bellaria e ora questa ultima fatica, in uscita l'8 novembre, giorno in cui partirà l'instore tour che porterà il rapper di Cinisello Balsamo a Varese e poi, tra le tappe a seguire, Milano il 9 e Roma l'11.

In copertina, sguardo da duro e un solo tatuaggio tra spalla e cuore: una cifra che dice 20092: «È il codice postale di Cinisello - spiega Vegas Jones, che nella cittadina dell'hinterland milanese è cresciuto col nome di Matteo Privitera - Resto legato a questo posto e alla sua gente. Cercando di non cambiare, nonostante il successo e i soldi. Quelli vengono e servono, ma se ti allontani dalla gente non sai raccontare più nulla». Unico featuring nel disco è quello con Fabri Fibra, in Presidente: «La verità è che per me questo è un disco molto personale, volevo tutto lo spazio possibile per me. Ma mentre scrivevo questa canzone, ho pensato a Fabri Fibra. Per me presidenziale significa qualcosa di un certo livello». Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA