Vasco Rossi Non Stop Live Festival, i quattro concerti nel 2020

Venerdì 15 Novembre 2019, 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come annunciato in uno dei suoi famosi post “in anteprima abusiva per voi”, il 2020 sarà l’anno dei Festival rock per Vasco Rossi che, per l’estate prossima, sceglie di fare una pausa dagli stadi e di esibirsi, invece, eccezionalmente nei più importanti Festival Rock della penisola.Tutti pronti a partire per il nuovo viaggio Non Stop Live Festival con 4 concerti imperdibili:Il 10 giugno aprirà Firenze Rocks alla Visarno Arena, il 15 giugno chiuderà gli I-Days al MIND Milano Innovation District (area expo), il 19 giugno al Rock in Roma al Circo Massimo e, come evento conclusivo, il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, che proprio Vasco inaugurò al rock nel 1998 con l’indimenticabile prima edizione dell’Heineken Jammin’ Festival (memorabile la prima carica pacifica dei 130.000 fan, Vasco ci è poi tornato nel 2001 e nel 2005).E così, mentre Il video di “Se ti potessi dire” è a oltre 3 MILIONI di visualizzazioni e la canzone è la più programmata in assoluto dalle radio questa settimana, le buone notizie di fine anno per i fan si susseguono:dall’appuntamento al cinema (25, 26 e 27 novembre), con il Music Film di Pepsy Romanoff per rivivere le emozioni di due trionfali estati rock , da giugno 018 a giugno 019 (con oltre 900.000 spettatori), al doppio live tratto dai 6/6 concerti, Record a San Siro in uscita il 6 dicembre prossimo, a 6 mesi dall’ “impresa compiuta", 6 volte 6 allo stadio milanese.10 GIUGNO 2020 FIRENZE ROCKS - VISARNO ARENA15 GIUGNO 2020 I-DAYS 2020 - MIND Milano Innovation District (area expo)19 GIUGNO 2020 ROCK IN ROMA - CIRCO MASSIMO26 GIUGNO 2020 IMOLA - AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI