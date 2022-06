Vasco Rossi, il concerto al Circo Massimo: la scaletta del doppio show

Vasco Rossi arriva finalmente a Roma. Dopo due anni di rinvii a causa del Covid, Vasco è pronto ad approdare nella Capitale con un doppio concerto tutto da vivere. Sabato 11 e domenica 12 giugno, entrambe le date sold out da tempo, il cantautore è pronto ad emozionare il Circo Massimo.

Dopo giorni di allestimento per montare il palco, Vasco Rossi è pronto al suo ritorno live nella Capitale con 150mila spettatori previsti in un fine settimana caldissimo per Roma e gli amanti della musica. Roma è pronto ad accoglierlo blindandosi: massima è infatti l'allerta e tante le restrizioni alla viabilità, a causa degli altri due grandi eventi previsti negli stessi giorni come il Roma Pride 2022 e il Referendum.

I fan di Vasco sono già arrivati dalle prime ore di questa mattina, sabato 11 giugno, e la scena si ripeterà anche domani. E, dopo ore di attesa sotto al sole, saranno pronti per accogliere e ascoltare il concerto del rocker, che non si risparmierà e porterà sul palco tutte le sue hit (30 in totale) della carriera. Da «Senza parole» a «Un senso», da «Rewind» a «Vita spericolata», da «Ti prendo e ti porto via» ad «Albachiara», tutto il repertorio più amato di Vasco Rossi per due serate romane da sogno. Il concerto scatterà attorno alle 21.

LA SCALETTA: DEL CIRCO MASSIMO

1 - XI Comandamento

2- L'uomo più semplice

3 - Ti prendo e ti porto via

4 - Se ti potessi dire

5 - Senza parole

6 - Amore… aiuto

7 - Muoviti!

8 - La pioggia la domenica

9 - Un senso

10 - L’amore, l’amore

11 - Interludio

12 - Tu ce l’hai con me

13 - C’è chi dice no

14- Gli spari sopra

15 - Stupendo

16 - Siamo soli

17 - Una canzone d’amore buttata via

18 - Ti taglio la gola

19 - Rewind

20 - Delusa

21 - Eh già

22 - Siamo qui

23 - Sballi ravvicinati del terzo tipo

24 - Tofee

25 -Sally

26 - Anima fragile

27 - Siamo solo noi

28 - Vita spericolata

29 - Canzone

30 - Albachiara

