Intro

Qui si fa la storia

Mi si escludeva

Buoni o cattivi

La verità

Quante volte

Cosa succede in città

Cosa vuoi da me

Vivere o niente

Fegato, fegato spappolato

Asilo republic

La fine del millennio

Interludio

Portatemi Dio

Gli spari sopra

C’è chi dice no

Se è vero o no

Io N

Domenica lunatica

Ti taglio la gola

Rewind

Vivere

La nostra relazione

Tango della gelosia

Senza parole

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Giovedì 6 Giugno 2019, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vasco Rossi torna sul luogo del delitto, San Siro. Dopo il successo dei primi due concerti la settimana scorsa, Vasco Rossi è pronto a mandare in visibilio i suoi fan ancora una volta. E lo farà anche grazie ad una scaletta da capogiro. Saranno due notti indimenticabili per chi ci sarà: i. Anche grazie ad unache sembra fatta apposta per fomentare chi ha la musica di Vasco Rossi che gli scorre nel sangue.Concerto Vasco 6-7 giugno 2019 la scaletta ufficiale: