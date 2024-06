Vasco Rossi oggi in concerto a San Siro: scaletta, orario e date del tour 2024 Sette in totale le date nel tempio del calcio milanese, poi il Blasco si sposterà al San Nicola di Bari per altri quattro appuntamenti







di Redazione web Al via da stasera, venerdì 7 giugno, il tour 2024 di Vasco Rossi, pronto ad infiammare gli stadi dopo la "data zero" a Bibione lo scorso sabato, una serata di partenza dedicata agli affezionati del suo fanclub, nella quale è stata svelata la scaletta. Due ore e mezza di spettacolo rock con canzoni di oggi ma anche le intramontabili di ieri; undici sono le date (tutte sold out) da vivere di questo tour negli stadi del Blasco, che comincia con il concerto allo stadio San Siro di Milano. Le date Dopo la grande apertura di stasera, le altre date al San Siro sono fissate all'8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno, prima di spostarsi a Bari, dove infiammerà il San Nicola nelle date del 25, 26, 29 e 30 giugno. Tutte le serate sono sold out, una vera e propria mobilitazione di massa del grandissimo pubblico del rocker di Zocca, che anche questa volta promette uno show rock degno del suo nome. Vasco Rossi, frecciata a Sinner (e non solo): «Le tasse vanno pagate in Italia, ho mantenuto la residenza qui per questo» La scaletta La setlist della serata è trapelata dalla prova generale di Bibione, nella quale ha mandato un messaggio per la pace che farà da leitmotiv al tour: «Noi siamo contro la guerra, contro ogni guerra. Di seguito la lista delle canzoni: "Blasco" Rossi Asilo "republic" Gi spari sopra Gli sbagli che fai Quanti anni hai Come stai Vivere senza te Bollicine Jenny è pazza Sally Domenica lunatica Interludio 2024 / Echo Lake Un gran bel film La fine del millennio Gli angeli Basta poco C'è chi dice no La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te Rewind Il mondo che vorrei Dillo alla luna Se ti potessi dire Siamo solo noi Vita spericolata Albachiara Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA