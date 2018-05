Vasco Rossi, paura per il bassista Claudio Golinelli: ricovero d'urgenza per un malore

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paura per il bassista di. Durante le prove dela Lignano, il «Gallo»è stato colpito da un improvvisoe da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale di Udine.Il bassista, pertanto, non potrà sicuramente essere presente sul palco per le prime date del tour. La nota sul profilo Facebook di Vasco Rossi, che il 1 giugno è atteso a Torino per il via ufficiale del tour. «Il Gallo si è divertito talmente tanto durante le prove a Rimini che è finito all'ospedale.....mi auguro che si riprenda al più presto possibile».