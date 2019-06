Vasco Rossi, relax in bici a Milano nel day off dal concerto prima delle ultime due date

Vasco Rossi tour 2019 dietro le quinte: ecco come fa a resistere a sei concerti di fila

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:12

va al massimo. Il cantante è stato immortalato innel suo. In questi giorni la star del rock italiano sta tenendo proprio nel capoluogo lombardo alcune date del suo tour, ma nonostante abbia sempre cantato di una vita spericolata sembra abbia tutta l'intenzione di mantenersi in forma.A confermarlo è lui stesso con uno scatto su Instagram in cui si mostra sopra la mountain bike, a quanto pare dalla foto elettrica, pronto a pedalare. Nonostante gli anni che passano Vasco riesce a reinventarsi continuamente e a piacere ai suoi vecchi fan e anche ai giovanissimi. La sua carica non sembra sparire mai e continua a fare album e girare per i suoi concerti.Per il Vasco Tour 2019 sono previste ancora alcune date, l'11 e il 12 sarà sempre a Milano, a San Siro, mentre il 18 e il 19 canterà a Cagliari.