Vasco Rossi, le nipotine cantano un dolcissimo tanti auguri via Facebook VIDEO

Per i suoi primi 70 anni, tutto il mondo della musica e non, i suoi milioni di fans, gli amici, i giornali, hanno tributato a Vasco Rossi, un sentito omaggio per le sue canzoni che hanno accompagnato la vita di milioni di fans. Anche i suoi familiri ed i figli, Luca, Lorenzo e Davide sicuramente, lo hanno abbracciato da vicino o da lontano.

Ma come ogni nonno che si rispetti, anche per nonno Vasco, forse gli auguri più dolci, certamente i più teneri sono quelli tributati dalle sue nipotine, Lavinia e Lucrezia, le figlie di Lorenzo Rossi Sturani, il primo figlio di Vasco Rossi, avuto dalla relazione con Gabriella Sturani, a cui Vasco ha dedicato la celebre Gabri.

Lorenzo Rossi Sturani, sui suoi profili social spesso mette foto insieme al padre, o ringrazia Vasco del suo affetto e del bel rapporto che i due hanno creato nel tempo. E proprio Lorenzo sulla sua pagina FB ci tiene a mostrare le due bimbe, di cui l'ultima nata pochi mesi fa, mentre in un tenero video cantano la canzone "tanti auguri nonno Vasco".

Chissà se un giorno il Blasco dedicherà una bella canzone alle sue due nipotine!

