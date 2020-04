Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Aprile 2020, 19:30

Aveva cantato il "suo" Vasco Ross i dal balcone fino all'altro ieri, poi un malore ha stroncato Luca Ciccio Costantini , 50 anni gran parte dei quali nei panni del sosia del rocker di Zocca. Le sue canzoni le ha sempre messe a disposizione per le iniziative di solidarietà di Terni . Look e voce alla, "Ciccio" non si è mai tirato indietro quando c'era da fare del bene.In queste settimane di emergenza ogni giorno, alle 18 in punto, ha regalato le canzoni del suo idolo cantando dal balcone di casa sua, a. Un modo per stare vicino agli altri e rendere meno pesanti le giornate dei vicini.Luca Costantini si è sentito male ed ha chiamato il 118 ma la disperata corsa in ospedale purtroppo è stata vana. La tragica notizia della scomparsa del Vasco ternano ha destato profondo cordoglio in città.