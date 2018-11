Vasco Rossi, il 7 dicembre esce una versione speciale e ricca di sorprese del suo album di debutto del 1978

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, pubblicato il 25 Maggio 1978, è il, che compie 40 anni, inciso e pubblicato con la collaborazione di Gaetano Curreri. E’ il disco d'inizio della storia di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Riascoltarlo e rileggerlo oggi è un vero piacere. Per scoprire, ad esempio, quali grandi premonizioni artistiche ci fossero già nel “primo” Vasco, cantautore del cambiamento, con lo sguardo sempre attento alla società.(Legacy), in edizione Limitata Numerata, con contenuti esclusivi:LEGGI ANCHESarà il primo della “Serie R>PLAY”: “Sony Music ha il privilegio di inaugurare una speciale serie celebrativa, intitolata R>PLAY dedicata ai 40mi anniversari degli album da studio di Vasco Rossi. Questa è la prima di quattro pubblicazioni. «E’ un’iniziativa che abbiamo abbracciato con passione e di cui ringraziamo Vasco e tutto il suo team per l’incredibile supporto ed entusiastica collaborazione. Il risultato è un magnifico prodotto, ricco di tanti contenuti che siamo certi renderanno felici tutti i fans desiderosi di conoscere e ripercorrere la carriera di un artista immenso ed unico», commenta Stefano Patara, Executive Director, Catalogue & Strategic Marketing di Sony Music.“La nostra relazione”, “…e poi mi parli di una vita insieme”, “Silvia”, “Tu che dormivi piano (volò via)”, “Jenny è pazza”, “Ambarabaciccicoccò”, “Ed il tempo crea eroi”, “Ciao” sono state rimasterizzate a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale, negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi (“Bollicine”, per citarne uno).Pubblicato nel pieno dell'epoca dei cantautori cosiddetti “impegnati”, il disco era fuori da tutto - soprattutto dall'idea dell’iconografia del cantautore di allora - e Vasco era già dentro il rock: cosi arrivò un album fuori da ogni registro, sparigliando le regole discografiche dell’epoca. «Un titolo provocatorio, chiaramente non amato dai discografici (però per fortuna che i discografici ancora non si preoccupavano molto di quello che facevo). Era il periodo delle canzoni dei cantautori, molti facevano dell’impegno politico lo scopo di vita, io invece non ero molto convinto. Le canzoni le scrivevo per divertirmi. E questa era un po’ la mia ironica presa in giro di quel tipo di cantautorato lì. Secondo me la provocazione artistica tiene sveglie le coscienze, ed è utile, fondamentale (anche per tenere sveglia la mia di coscienza che a volte si addormenta). Non prendiamoci troppo sul serio…si può pensare che una canzone è un capolavoro di perfezione, ma non si può mai pensare che chi l'ha scritta sia perfetto come la canzone, questo è il concetto. Lo dico sempre ma la gente comunque tende molto a confondere, ad amare anche molto quando sente una canzone che commuove, e viene colpita, chiaro che ama anche quello che l'ha scritta...anche se non se lo merita», parola di Vasco Rossi.