Vasco Rossi, la foto pro mascherina su Instagram. L'hater lo attacca: «Fa venire il tumore». La risposta del cantante spiazza tutti

. Il cantante emiliano ha appena condiviso sul suo profilo Instagram un post per sensibilizzare all'uso della mascherina. Nell'immagine, Vasco indossa il dispositivo di protezione individuale su entrambe le mani.Nella didascalia scrive: «Io la mascherina la metto anche sulle mani e pretendo che la indossino tutti quelli che per qualche motivo mi avvicinano... A tutti gli squilibrati, terrapiattisti, negazionisti impegnati a insultarmi sui social dico di nuovo di andare allegramente a farsi fot***». Immediata la risposta di unche commenta: «È tossica, stanno trovando funghi nei polmoni e a breve saranno tumori».A stretto giro, arriva la replica di Vasco che spiazza tutti: «Quindi tutti i medici e gli infermieri che la usano da sempre moriranno di tumore? I poteri forti sono nella tua testa e tu sei un tonto e basta». Boom di like.