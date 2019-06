“Siamo Solo Noi”, lunedì su Canale 5 il docuconcerto dedicato a Vasco Rossi. Presenta Gerry Scotti

di Ida Di Grazia

Vasco Rossi

Alessandro Borghese

Sfera Ebbasta

Domenica 16 Giugno 2019, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’idea è quella di raccontare le 6 “splendide giornate” in programma a San Siro.sarà il narratore di questo viaggio all’interno del mondo di Vasco Rossi.produzione Giamaica, produzione esecutiva Sudovest - che andrà in onda lunedì sera in esclusiva su Canale 5. Una vera e propria full immersion nel concerto di Vasco raccontata da Gerry Scotti, costruita come in un gigantesco flashback televisivo che inizia dallo smontaggio del palco e ripercorre la magia della serata, passando continuamente da Vasco al pubblico alla band, dalle prove sino all’ultima data.Un racconto innovativo e quasi in tempo reale in cui le emozioni si intrecciano coi ricordi del primo San Siro del 1990 attraverso foto e immagini inedite. Tanti i testimonial, sugli spalti e non che in qualche modo, potrebbero rappresentare la “geografia” del grandissimo pubblico dell’artista e che raccontano l’influenza delle canzoni di Vasco nella loro vita:Il commento di Vasco (attraverso due interviste esclusive realizzate una a Lignano Sabbiadoro e l’altra a San Siro nello stadio vuoto) sarà il filo conduttore di questoche vuole catturare l’onda che si viene a creare tra il pubblico, l’artista e la band.Un “racconto nel racconto” sarà quello del “Popolo di Vasco”: storie esemplari e rappresentative di chi era a San Siro nel 1990, quando Vasco fu il primo cantate italiano a calcare l’erba del Meazza, e che ha continuato a seguirlo. Qual è il segreto della “contemporaneità” di quattro generazioni che si ritrovano nelle canzoni del rocker di Zocca in momenti diversi della propria vita? Ciascuno di loro, giovane o vecchio, ha attraversato il momento “C’è chi dice no” oppure il “Come Vorrei” soffrendo perché “Mi si escludeva”, perché alla fine l’imperativo è “Vivere o niente”.Il tutto rispettando il ritmo “interno” del concerto, la sua ritualità, cercando di emozionare il pubblico a casa per immergerlo in quella l’atmosfera che fa di un concerto di Vasco una esperienza unica.Ad accompagnare Vasco, la sua insostituibile band: Vince Pastano, Beatrice Antolini, Matt Laug, Alberto “Il Lupo” Rocchetti, Frank Nemola, Andrea Torresani, Stef Burns, e con la straordinaria partecipazione di Claudio "Il Gallo" Golinelli.