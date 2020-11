Vasco Rossi, a 40 anni dalla censura la ristampa di Colpa d'Alfredo: edizione da collezione col corto Anima Fragile

Una edizione speciale da collezione per celebrare i quarant'anni di un disco storico di Vasco Rossi: Colpa d'Alfredo R>PLAY Edition 40th uscirà venerdì con l'inedita copertina che riporta la foto come la voleva allora il rocker emiliano: sul fronte il suo primo piano con l'occhio nero e il volto tumefatto, truccato come se fosse stato pestato. Nel disco originale, per un colpo di mano del discografico, la foto (di Mauro Balletti) era stata utilizzata come retro e in copertina era stato ritratto uno scatto dello stesso servizio, ma di spalle.



I brani originali del disco - Non l'hai mica capito, Colpa d'Alfredo, Susanna, Anima Fragile, Alibi, Sensazioni forti, Tropico del cancro, Asilo Republic - sono stati rimasterizzati a 24bit/192KHZ, la migliore definizione. L'altra sorpresa è il cortometraggio inedito di animazione di Anima Fragile, brano che non aveva avuto ad oggi un videoclip. Il corto, scaricabile tramite un QR-Code, ricrea in 6 minuti le suggestioni della canzone, nel racconto di un ragazzo e una ragazza che si conoscono e si inseguono attraverso il tempo. I disegni sono di Rosanna Mezzanotte, le animazioni di Tommaso Arosio e Matteo Manzini, la regia di Arturo Bertusi.

