Vasco Rossi presenta una piantagione di cannabis legale: «Quella senza sballi strani»

di Simone Pierini

Venerdì 2 Agosto 2019, 19:56

«dell'azienda “Breeders of C B D“ di Andrea Piccinini». Un reportage dai dintorni di Zocca in provincia di Modena, come scritto nel post pubblicato su. «Vi faccio visitare una piantagione di cannabis legale, quella senza Thc, senza effetti collaterali di sballi strani, ma solo curativa», dice il cantante nel video. «Le piantine crescono eh..», osserva Vasco di fronte ai titolari.«Bisogna produrre una pianta con un livello di Thc inferiore possibile - spiega uno dei titolari nel filmato - e un livello di Cbd maggiore possibile per riuscire a entrare a modo nel mercato affinché apprezzino il prodotto. Non è stato usato nessun tipo di pesticida. Un prodotto sano, naturale, questo qui di Zocca: aria pura. Speriamo che la legge nazionale non ci in...i all'ultimo, che non ci rovini», aggiunge., sottolinea Vasco. «È un prodotto che non fa male, non crea dipendenza ed è meglio di tanti altri medicinali, come antidolorifico e rilassante muscolare. Unica cosa bisogna mantenere dentro livelli di thc molto bassi», risponde al cantante.