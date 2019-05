​​​​Vasco, una nave personalizzata per il tour Non Stop Live 019

Vasco Rossi è pronto per salpare. La rockstar si prepara per il “Vasco Non Stop Live 019” (otto concerti che andranno in scena tra Milano e Cagliari). E, per portare i suoi fan in Sardegna, Vasco ha fatto realizzare una nave per l'occasione in collaborazione con Grandi Navi Veloci. La nave si chiama Rhapsody e navigherà sulla rotta tra Genova e Porto Torres a cominciare dal 19 maggio e, nei giorni dei concerti del 18 e del 19 giugno, farà una tratta speciale con partenza da Genova e arrivo al porto di Cagliari.



