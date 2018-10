Valerio Scanu infuriato: «La gente è proprio ignorante, io non copio Alessandra Amoroso»

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Devo dire proprio che ho riso perché la gente è proprio ignorante”, Valeri Scanu ha fatto uscire il suo nuovo album, “Dieci”, lo stesso giorno in cui Alessandra Amoroso ha lanciato il suo nuovo lavoro, che guarda caso si intitola allo stesso modo e in rete sono piovute critiche per la somiglianza nei nomi dei due album.Valerio naturalmente non ha gradito tanto clamore: “C’è chi mi ha dato del copione privo di fantasia - ha spiegato a “Nuovo” – Possibile che non capiscano che il prodotto che esce oggi ha una lunga lavorazione alle spalle, che brani, musica, titoli, hanno preso forma e sono tati decisi mesi prima, se non addirittura anni! Io, per esempio, ho deciso quest’estate di chiamarlo “Dieci”, mentre chattavo col mio manager.Il suo “Dieci” i riferisce agli anni di carriera: “Si intitola così perché il 5 ottobre ho festeggiato quest’importante traguardo. Anche se, per la verità, io canto da sempre, forse già quando ero nella pancia della mamma”.