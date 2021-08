Nel 2001 cantava "Tre parole", ecco cosa fa oggi Valeria Rossi

Sole, cuore, amore. Queste tre parole non possono non ricordare un celebre brano degli anni duemila. Era il 2001 e a cantare era Valeria Rossi. In una recente intervista a Repubblica la cantante ha ricordato quell'estate e spiegato di aver cambiato vita e lavoro: «Ho fatto un concorso e sono stata assunta come ufficiale dello stato civile, redigo gli atti che afferiscono ai mutamenti di status delle persone. Ogni giorno ho a che fare con le vite delle persone, avevo voglia di andare nella pratica, nel concreto».

Valeria Rossi, la nuova vita

Pensando al passato racconta: «Tutto durò due anni, piuttosto rocamboleschi dal punto di vista professionale. Perché alla fin fine era una professione inventata, anzi è difficile anche chiamarla professione, io ero un’autrice e sapevo ben poco di palcoscenici (…) Fu un’estate in immersione, nel senso che ero metaforicamente sott’acqua, totalmente travolta dalle cose che dovevo fare, promozione, interviste, televisioni, radio, tantissime cose arrivate all’improvviso che cambiavano completamente lo scenario della mia vita. Avevo la testa sotto la superficie, era difficile guardare su».

Rossi lavora dunque nell'uffico anagrafe e così parla della sua decisione: «Dopo aver scavato a fondo dentro di me e dopo esser giunta, infine, a trovare le mie risorse interiori, sto di fatto vivendo quella che ritengo essere la mia stagione migliore, che in parte corrisponde al sentirsi funzionale alla crescita dell’altro. Nel 2001 ero una ragazza che inconsciamente sapeva di poter dare tanto e che man mano, a furia di tentativi, nel corso del tempo ha capito come farlo. Ovviamente si parte, e si torna, sempre al cuore (…) Ho ripreso i libri della prima laurea, in diritto».

