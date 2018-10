Valentina Parisse, presenta il nuovo singolo "tutto cambia" «Ma Roma resta»

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In attesa dell'album, in arrivo con il nuovo anno, la cantautrice romanasta promuovendo il singolo appena pubblicato, Tutto cambia.«In una relazione amorosa, come in famiglia o con gli amici, bisogna abbattere i muri che ci dividono dall'altro. Rimanere fermi sulle proprie posizioni è inutile, il cambiamento è un elemento di crescita».«Rispetto alle sonorità c'è un connubio tra organico e sintetico, con molta energia, a livello di contenuti è un viaggio all'interno di me stessa, introspettivo».«Per autoprodurmi, ho voluto camminare da subito con le mie gambe, ora mi piacerebbe puntare su qualche virtuoso degli strumenti».«Un'esperienza pazzesca, considerato che lo amo da sempre, alle medie mi hanno regalato un biglietto per un suo concerto. Mi ha emozionato la sua disponibilità».«No, la musica è condivisione. Un modo per sentirmi meno sola, se tratti temi cari a tutti è come avere un microfono in più, un controcanto».«No, da sempre faccio questo mestiere con grande responsabilità, mi considero un'artigiana, curo tutto al meglio perché le canzoni mi rappresentano e ho un amore viscerale per la musica».«Mi piacerebbe un progetto tutto italiano, i brani sono elastici, sarebbe divertente reinterpretarli in maniera diversa».«La rete è libertà, permette di creare una connessione diretta e uno scambio con chi ascolta, una possibilità in più».«Viviamo un momento molto fertile, circolano nomi interessanti, è cambiato il suono, si è aperta una nuova era. Apprezzo Calcutta, tra i navigati Cesare Cremonini».«È in grande fermento, abbiamo una marea di cose da dire, anche quelle che non ci piacciono».«È mia madre, la mia casa, il mio punto di partenza. Mi rende orgogliosa, ogni giorno scopro la sua bellezza».