Vaccini, Pierpaolo Sileri canta "Vita spericolata" di Vasco Rossi e spiega: «Chi si vaccina è ‘Rock’»

«Chi si vaccina è ‘Rock’», ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, ai microfoni di Radio Rock, ha anche intonato la canzone di Vasco Rossi “Vita spericolata”. Un pretesto per sensibilizzare sulla campagna di vaccinazione e spiegare che il vaccino «è l’unico modo per non finire in terapia intensiva». Mentre infuria la polemica sul modello francese di obbligo vaccinale Radio Rock 106.6 mette su un karaoke. A cadere per primo tra le “grinfie” del reporter Dejan Cetnikovic è stato Pierpaolo Sileri del Movimento 5 Stelle.

Il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute ha deciso di intonare un classico della canzone italiana: Vita spericolata di Vasco Rossi. Immediato il collegamento, da parte dell’inviato di Radio Rock, tra i versi del brano e il ritorno alla normalità: «Cosa dobbiamo fare per tornare nei locali a ‘bere il whisky’?».

Pronta la risposta di Sileri: «I locali sono aperti e ci si può andare in sicurezza mantenendo la distanza e indossando la mascherina negli spazi comuni, ma la cosa in assoluto migliore per essere sicuri per sé e per i propri cari è farsi il vaccino». «Quindi chi non si vaccina non è ‘Rock’?», lo ha poi incalzato Dejan. «Chi non vuole vaccinarsi è libero di non farlo - ha concluso il sottosegretario - però se ti vaccini sei sicuramente ‘Rock’».

