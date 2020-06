Lo Stabat Mater Rossini dedicato alle vittime Covid e ai loro familiari: il nuovo disco diretto da Filippo Arlia con l'Orchestra della Calabria

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capolavoro di, lo- una Messa in musica divisa in dieci movimentiche descrive lo strazio della Vergine ai piedi della Croce, come descritto da- è senza dubbio il "sottofondo" musicale più adatto e potente per riflettere, a pochi giorni dalla fine del lockdown, sulla tragedia Covid.Un'occasione di ascolto è data dalla nuova registrazione dello “Stabat Mater” di Rossini, musicata dall’, diretta dache è anche fondatore della compagine. Il disco è uscito per l'etichetta Movimento classical proprio in una data - il 2 giugno, Festa della Repubblica - simbolica per il nostro Paese e dedicato da Arlia alle vittime del Covid.«Nello "Stabat Mater" gli interpreti della Passione meditano sull’enigma esistenziale della morte e sul suo significato, per questo il disco vuole essere un omaggio alla memoria dei defunti della pandemia e ai loro familiari. L’Italia è il Paese di Rossini, Vivaldi, Verdi, Puccini. Il Paese della cultura e della musica: ora che non è possibile ascoltare le opere nei teatri dobbiamo, a maggior ragione, recuperare e valorizzare le nostre tradizioni polifoniche» spiega così la sua scelta, il maestro.Il cast è degno del capolavoro rossiniano e dell'intento dell'Orchestra Filarmonica della Calabria: soprano; mezzosoprano; tenore; basso. Coadiuvati dal Coro lirico siciliano diretto da