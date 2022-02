"Una voce per San Marino": Francesco Monte sfida Achille Lauro, in palio un posto all'Eurovision 2022. Buone notizie per gli "orfani" di Sanremo 2022, sabato 19 febbraio su San Marino RTV ( Digitale Terrestre al canale 831, Sky al canale 520 e su Tv Sat al canale 93) andrà in onda il contest musicale che eleggerà il cantante rappresentate della piccola repubblica.

“Una voce per San Marino”, il contest realizzato da Media Evolution, San Marino Rtv, in collaborazione con la Segreteria al Turismo, decreterà chi parteciperà come rappresentante di San Marino all'Eurovision 2022 di Torino. La finalissima del contest si svolgerà sabato 19 alle 21 al Teatro Nuovo di Dogana: super ospite Albano Carrisi. A presentare la serata finale sarà Jonathan Kashanian con Senhit che, proprio lo scorso anno, ha gareggiato all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino.

Per la prima volta quest'anno anche il pubblico italiano sarà super interessato a seguire la kermesse perchè tra i 19 camntanti in sfida, ci sono tantissimi artisti nostrani. Oltre ai 9 finalisti della categoria “emergenti” ctra i big ci saranno Achille Lauro, Ivana Spagna, l'ex tronista Francesco Monte, Valerio Scanu e Blind (X Factor).

Per il bookmaker inglese Stanleybet, a spuntarla sarà Achille Lauro a quota 1,55, seguito a 5 dal rapper Blind, tra i protagonisti di X-Factor 2020. La gara sammarinese è aperta anche ai cantanti meno "famosi": la possibilità che vinca uno dei concorrenti emergenti, inseriti nella categoria "altro", è un’ipotesi che vale 4 volte la scommessa. Si sale a 8 per uno tra Valerio Scanu e il batterista Tony Cicco, in gara con la band romana Deshedus e Alberto Fortis. A 11 invece la vittoria della star spagnola Cristina Ramos o del romagnolo Alessandro Coli, che si esibirà con il dj turco Burak Yater. A 13 il bresciano Matteo Faustini, poi l’ex tronista Francesco Monte e Ivana Spagna chiudono il tabellone a 16 volte la posta.

