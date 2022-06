Una ragazza, il nuovo singolo di Malyka Ayane è un omaggio retrò alla musica beat degli anni ‘60

Esce oggi, martedì 28 giugno, il nuovo singolo di Malika Ayane, Una ragazza (distribuita da Warner Music Italy) scritto e composto dalla cantautrice con Pacifico e Andrea Bonomo, prodotto da Greg Willen e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Mentre è ancora in corso Malika Summer Tour 2022, la cantante lancia il nuovo pezzo.

Una ragazza è un inno alla spensieratezza, una scelta di vita frutto della consapevolezza e dell’esperienza che si matura e si sperimenta nel tempo. Il brano, dalle sfumature punk-rock e dal gusto retrò, rappresenta un omaggio alla musica beat degli anni ’60, un periodo storico di ricostruzione e di allegria in cui la gente si riversava nei locali e sulle spiagge per ballare lo shake, uno dei balli intramontabili e protagonisti delle feste anni ’60, all’insegna del divertimento e della leggerezza. Ciò che Malika vuole comunicare attraverso questo singolo estivo e dal ritmo danzante è cercare di vivere lasciandosi trasportare dall’istinto curioso che caratterizza l’essere umano, ridendo forte. Il nuovo singolo di Malika, oltre ad essere ispirato all’omaggio dei Ramones ai Ronette con la cover di “Baby I love you”, è anche il brano d’esordio della cantautrice nel nuovo Management della MK3, agenzia guidata dall’Avv. Angelo Calculli.

Malika Summer Tour 2022, prodotto e organizzato da Friends & Partners, è il nuovo viaggio live di Malika che toccherà alcune delle location più suggestive d'Italia e i principali festival italiani. I primi appuntamenti musicali sono partiti il 2 giugno da Viareggio (LU) per poi proseguire da luglio a Misano Adriatico (RN), Bergamo, Salemi (TP), Bard (AO), Castiglione del lago (PG), Matera, Pavia, concludendosi infine il 15 settembre a Francavilla Fontana (BR).

La cantautrice dalla grande classe, eleganza e raffinatezza con la sua voce dal timbro caratteristico e riconoscibile nel panorama italiano, durante questi live ripercorre la sua carriera artistica fin dagli esordi riportando on stage i brani che l’hanno vista esibirsi sui più importanti palchi italiani, diventando una delle grandi icone della musica italiana. In scaletta non solo i grandi classici dell’artista milanese, ma anche i suoi ultimi successi e una ventata di musica nuova, per regalare al pubblico un clima energico e di festa, dando un tocco di freschezza alle serate estive. Tutto il resto è un’esperienza da vivere.

In questo viaggio musicale e armonico Malika non sarà sola, ma accompagnata da una band eccezionale composta da Stefano Brandoni alla chitarra, Andrea Andreoli al trombone, Raffaele Trapasso al basso, Carlo Gaudiello al piano e Phil Mer alla batteria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA