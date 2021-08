"Una. Nessuna. Centomila" dona 200.000 euro al progetto "Emergenza Afghanistan" di fondazione Pangea Onlus. Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono le sette grandi artiste protagoniste del concerto, unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza e in generale alla tutela delle donne vittime di violenza.

Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini: sette grandi artiste insieme contro la violenza sulle donne hanno scelto di donare 200.000 euro dei ricavi derivanti dal progetto "Una. Nessuna. Centomila." a favore del progetto "Emergenza Afghanistan" di fondazione Pangea Onlus per aiutare a mettere in salvo le donne e le bambine afghane.

Per sostenere la causa le cantanti si alterneranno sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia (sabato 11 giugno 2022), ciascuna con la propria band, e ognuna delle sette artiste inviterà un collega, uomo, ad esibirsi insieme per lanciare un messaggio univoco, che unisca uomini e donne nella battaglia contro la violenza di genere.

Quello di Pangea a Kabul, si legge in un comunicato, è un progetto di vitale importanza per le donne e i bambini che non possono essere lasciati soli. Con il progetto “Emergenza Afghanistan” Pangea vuole continuare a lavorare per le donne e i loro bambini. La priorità è quella di mettere in salvo lo staff afghano, donne che in questi anni hanno lavorato con coraggio per aiutare altre donne, che oggi sono ancora più soggette ad eventuali violenze, abusi rischiando anche la vita. Al progetto "Una. Nessuna. Centomila." con Fondazione Pangea Onlus collabora anche Luca Tommassini, regista e coreografo internazionale e storico sostenitore di Pangea.

Lo spettacolo nasce per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, strutture in grado di fornire un supporto solido e duraturo alle vittime e garantire e assicurare la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate.

