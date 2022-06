Una.Nessuna.Centomila a Campovolo: la Mannoia incanta al concerto per le vittime di violenza. La diretta

Neanche il sole cocente ferma l'entusiasmo dei fan, pronti a scaldare la voce nella lunga maratona musicale di "Una.Nessuna.Centomila" cominciata sull'imbrunire. In più di centomila, tra adulti e ragazzi, si sono posizionati sotto la RCF Arena di Campovolo dalle prime luci dell'alba e all'apertura del concerto. Dall'Italia e dall'estero, sono tantissime le persone arrivate a Campovolo per seguire le proprie beniamine. «Siamo qui da Bruxelles» dichiarano alcuni fan in costume sotto il palco, «e aspettiamo volentieri tutte le 7 artiste».

LA MANNOIA INCANTA I FAN

"Ce l abbiamo fatta!! Ciao Campovolo!" urla Fiorella Mannoia in apertura del big evento dedicato alle vittime di violenza. Sulle note di Sally, la cantante ha fatto esplodere il pubblico in un emozionante applauso. Percorrendo la passerella, l’artista ha dato il via alla serata, per poi proseguire con “Combattente” e “Il peso del coraggio”. In coro i fan cantano all’unisono parola per parola ogni canzone di Fiorella, accendendo i motori della serata e ritrovando il senso del live, ormai in stop da anni. <Generale dietro la collina, ci sta una notte buia ed assassina... > : un ritmo inconfondibile , quello del brano “Generale” di De Gregori che, per l’occasione, Mannoia ha voluto riproporre insieme a Caparezza. Ritmo incalzante, mani all’insù e fan scatenati: Caperezza incendia l’Arena con “Vieni a Ballare in Puglia”, un tripudio di musica e urla per un’esplosione di vita.

EMMA MARRONE, UN VULCANO SUL PALCO

Grinta e determinazione accompagnano la vulcanica Emma Marrone che entra in scena chiamata dai fan, sulle note di “Amami”. "Buonasera Campovolo, buonasera bella gente! Per me è un onore essere qui, ma la parte più bella è essere qui, con voi. Cantiamo per quelle donne che sono vittima di violenze. Andiamo avanti e smettiamo di rompere i co***oni" . L’esordio della cantante salentina è rock e va dritto al cuore e prosegue con il ritmo di “L’amore non mi basta” e “La mia città”. "Come state ? Non vi sento?! Ascoltare le sue canzoni mi emoziona, quindi condividere il palco con lui mi fa troppo piacere: Brunori Sas" . Così, Emma presenta l’artista che l’accompagna in questo viaggio musicale. Sfondo blu, videoclip sullo schermo è una sinergia perfetta: Emma e Brunori Sas uniscono le loro voci sulle strofe di “Luci blu”. "Alziamo il culo dal divano, le rivoluzioni si fanno da sotto il palco!" dice Emma per concludere la sua esibizione. Ma ad interromperla è un fan che perde le forze. "Interrompete" rla Emma mentre canta “Ogni volta è così>> e dá una bottiglietta d’acqua ad un ragazzo. "Fermati e bevi qualcosa, state attenti ragazzi!" . Dopo pochi attimi di panico, riprende il microfono e dice << Vabbè dai, la rifaccio meglio!>>.

