Lutto per Umberto Tozzi, trovata senza vita la sua ex moglie e madre del figlio Nicola

Serafina Scialò, collaboratrice scolastica presso l'istituto Educandato Uccellis di Udine, da giorni non si presentava al lavoro, così i colleghi preoccupati hanno dato l'allarme. La Scialò non avrebbe fatto rientro sul luogo di lavoro da dopo le festività natalizie e senza darne avviso. La sua irreperibilità ha destato più di un sospetto, innescando la macchina dei controlli.



Venerdì le forze dell'ordine e i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'abitazione della donna e, una volta aperta la porta, hanno fatto la tragica scoperta. Serafina Scialò aveva avuto una lunga relazione con l’artista Umberto Tozzi tra gli anni '70 e '80.Tozzi e la Scialò si erano uniti in matrimonio nel 1979 e dopo cinque anni di amore e la nascita di figlio maschio, Nicola Armando, si era separati nel 1984.

Domenica 19 Gennaio 2020, 15:26

