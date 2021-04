Ultimo: uno show al Colosseo riaccende la musica e presenta Buongiorno vita, il nuovo brano

Il Colosseo si riaccende con la musica di Ultimo. Il cantautore romano giovedì 22 aprile alle ore 21 apre i cancelli dell’anfiteatro Flavio con “Buongiorno vita - L’evento”. Uno show di circa 40 minuti prodotto da VivoConcerti, a porte chiuse, visibile in streaming su LIVENow, e con una scaletta di pezzi di repertorio della sua tracklist che ha collezionato in questi anni 38 dischi di platino e 18 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli (dal settembre scorso è etichetta indipendente, Ultimo Records).

E un inedito, Buongiorno vita, da cui l’evento prende il nome. La nuova canzone uscirà su tutte le piattaforme digitali e in radio venerdì 23 aprile ed è già disponibile in presave. Parte dell’incasso del concerto, per la regia degli YouNuts!, andrà a supporto a favore dei progetti UNICEF (Ultimo è Goodwill Ambassador dal 2019) di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali, dove è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo.

I biglietti sono in vendita a euro 10 (prezzo ridotto del 50% per chi possiede l’accesso al tour negli stadi 2022) sul sito di LIVENow e su TicketOne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA