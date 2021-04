Ultimo, scaletta del concerto piano e voce al Colosseo. In anteprima il nuovo brano "Buongiorno vita"

Un pianoforte a coda e la voce di Ultimo. Da sfondo, il Colosseo illuminato. "Buongiorno vita - l'evento" - in streaming su LIVENow dalle 21 di stasera 22 aprile e visibile per chi ha il codice o il biglietto fino alle 22 del 24 aprile - è stato una boccata d'ossigeno dopo questi mesi di chiusure. Quaranta minuti di musica, una scaletta che apre con Buongiorno vita, nuovo singolo presentato in anteprima (in uscita domani) e successi da “Rondini al guinzaglio” a "Sogni appesi". Brani doppi e tripli platini che hanno accompagnato la carriera discografica del cantautore romano, da Peter Pan, Pianeti, Colpa delle Favole.

Il costo dell'evento è di 10 euro, per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto sempre uno sconto del 50% sul prezzo. “Buongiorno vita – L’evento” rimarrà disponibile sulla piattaforma fino a venerdì 7 maggio.

Ecco la scaletta di “Buongiorno vita – L’evento”:

“Buongiorno vita” – il nuovo singolo in uscita domani

“La stella più fragile dell’universo” – disco di platino, nell’album “Peter Pan”

“Pianeti” – triplo disco di platino, nell’album “Pianeti”

“22 settembre” – disco di platino

“Piccola stella” – doppio disco di platino, nell’album “Colpa Delle Favole”

“Cascare nei tuoi occhi” – triplo disco di platino, nell’album “Peter Pan”

“Peter Pan – Vuoi volare con me?” – disco di platino, nell’album “Peter Pan”

“7+3” – disco d’oro

“Rondini al guinzaglio” – doppio disco di platino, nell’album “Colpa Delle Favole”

“Sogni appesi” – doppio disco di platino, nell’album “Peter Pan”

A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 38 dischi di platino e 18 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador UNICEF e supporta i progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo. Continua a sostenere tali attività anche quest’anno, devolvendo al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti del Tour negli Stadi e di “Buongiorno vita – L’evento”. Nel settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA