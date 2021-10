Ultimo, il ritorno del cantautore: pubblicato il nuovo singolo "Niente". Il 22 ottobre uscirà l'album "Solo"

Rabbia ed emozioni fanno leva sul testo e sulle note di ''Niente'' il nuovo singolo di Ultimo, pubblicato oggi insieme al videoclip ufficiale, che anticipa “Solo”, il progetto discografico dell’artista, in uscita il 22 ottobre.

Nel brano emerge l'apatia e il tormento per la fine di una lunga storia d’amore che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro: un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto «Io sono le mie canzoni», con cui Ultimo sottolinea la sua identità di cantautore.

Il video, prodotto da Maestro Production e diretto dagli YouNuts!, che già in precedenza hanno curato i videoclip di alcune delle canzoni di Ultimo, ha come protagonisti il cantautore stesso e l’attrice Rachele Luschi. Sarà un album introspettivo, che mette al centro l'essere umano. La penna inconfondibile dell’autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Dopo due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d’oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio (“La favola”, Stadio Olimpico, 4 luglio 2019), Ultimo è pronto a tornare sul palco.

"Solo" è il primo album dell'artista autoprodotto dalla sua etichetta Ultimo Records: è già disponibile il preorder di CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), di cui il CD è già esaurito, oltre alle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.

