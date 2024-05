Ultimo, a San Basilio un parco a suo nome. Il duetto con il sindaco Gualtieri alla chitarra: «Questo è il suo "Altrove"»

di Morgana Sgariglia

Ultimo ora ha un parco tutto suo a Roma. Oggi, venerdì 17 maggio, è stata inaugurata da cantante, sindaco Roberto Gualtieri e assessore alla Cultura Miguel Angel Gotor, la targa "Parchetto di Ultimo” nell'area di San Basilio (Largo Paolo Panelli). In questo luogo, in cui è nato e cresciuto il performer, da anni è meta dei fan che lo hanno "invaso" di frasi a lui dedicate e che da oggi potranno sedersi sulle nove panchine speciali donate da Ultimo e che riportano il nome dei brani del nuovo album "Altrove".

La dedica sulla targa

«La città di Roma ringrazia Ultimo, cantautore nato e cresciuto nella Capitale, di cui porta con orgoglio la bandiera, per aver valorizzato e abbellito questo luogo - si legge nella targa municipale - Questo è il Parchetto di Ultimo, il suo 'Altrove', un simbolo che racconta la storia, le amicizie di una vita, le prime note delle canzoni di un artista profondamente orgoglioso delle sue origini, del suo territorio e del suo quartiere, San Basilio».

Il sindaco Gualtieri lo accompagna con la chitarra

Per l'occasione, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha suonato con la chitarra acustica il nuovo singolo di Ultimo, "Altrove",duettando con il cantante.

Le tappe del nuovo tour

Il cantante partirà per il suo tour "Ultimo stadi 2024 - La favola continua..." che partirà il 2 giugno dallo Stadio Nereo Rocco di Trieste, proseguirà poi a Napoli (8-9 giugno), bis anche a Torino (15-16 giugno) e, per il secondo anno di fila, tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e infine una conclusiva il 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

