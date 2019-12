Ultimo, online il videoclip del nuovo singolo con Vittoria Puccini e Edoardo Leo. Boom di vendite per il tour 2020

Ultimo annuncia il nuovo singolo: Tutto questo sei tu uscirà il 13 dicembre

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 18:27

, il cantante romano da 32 dischi di platino, 17 dischi d’oro, tutti e 3 i suoi album nella top 10 della classifica semestrale FIMI/Gfk dei dischi più venduti, da oggi 18 dicembre ha reso disponibile online il videoclip del"Tutto questo sei tu". Protagonisti nel video gli attori. Ultimo, il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019 con oltre 713 milioni di stream, continua dunque a cavalcare sulla cresta dell'onda e approfitta del momento positivo della sua carriera per pubblicare su Youtube il videoclip del nuovo singolo “Tutto questo sei tu”. Il singolo inedito arriverà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 20 dicembre. Su iTunes, a meno di una settimana dall’uscita, la canzone è già aldella classifica. Medaglia d'argento invece nelle classifiche Top 200 e Top 50 Italia di Spotify, dove ha superato 2,4 milioni di stream.Leggi anche >Il video, con Emanuele Pisano alla regia, vede la straordinaria partecipazione di due nomi importanti del cinema italiano odierno: Vittoria Puccini e Edoardo Leo. Il brano racconta un rapporto sentimentale, che si compone di attenzioni e piccoli gesti, ma anche di incomprensioni che spesso portano ad allontanarsi. La ballad “Tutto questo sei tu”, scritta e prodotta da Ultimo, si mostra quindi come una profonda, un ringraziamento all'amata che con la sua presenza dona significato anche alle cose più piccole. Un sogno che porta con sé anche la paura che l’amore possa svanire. La melodia intensa e i cori accompagnano la voce di Ultimo, esplodendo in un crescendo di suoni edfino alla scena finale. Il videoclip si chiude in un teatro, dove Ultimo canta assieme a una band. La performance si trasforma così in un sogno che porta i due protagonisti a tornare ad amarsi, più di prima.Per quanto riguarda ilnegli stadi, che partirà il 29 maggio prossimo, anche le vendite degli ultimi mesi dimostrano l'ottimo momento per l'artista romano classe '96. Già venduti 440mila biglietti. Le date di Firenze, Napoli, Milano e al Circo Massimo di Roma inoltre sono già, ragion per cui son stati raddoppiati gli appuntamenti. Di seguito il calendario completo con le quattordici date del suo primo tour negli stadi, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.CALENDARIO DATE AGGIORNATO:Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZEROMercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio ComunaleSabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUTDomenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio FranchiSabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – SOLD OUTDomenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San PaoloGiovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San SiroVenerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUTVenerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto BragliaMartedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del ConeroSabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni CornacchiaSabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San NicolaMercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San FilippoDomenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUTNiccolò "Ultimo" Moriconi dimostrerà non solo con il nome d'arte la sua vicinanza e il suo sostegno agli ultimi. Parte dell'incasso ricavato dai biglietti del tour negli stadi 2020, infatti, verrà devoluto ai progettiin Mali, per la lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.