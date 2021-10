Ultimo, dopo due anni e mezzo ecco il nuovo album «Solo»

L'attesa è finita: il nuovo progetto discografico di Ultimo, «SOLO», è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico da venerdì 22 ottobre 2021. SOLO segna il ritorno di Ultimo a due anni e mezzo dall’album precedente, durante i quali il cantautore ha collezionato 44 dischi di platino, 17 dischi d'oro ed il primato di artista italiano più giovane di sempre ad esibirsi in uno stadio.

Leggi anche > Måneskin, sbarco negli Usa con due concerti e il Tonight Show: «Non vediamo l'ora»

Un disco importante per Ultimo perché rappresenta il racconto a cuore aperto di un periodo difficile e allo stesso tempo ha il compito di riannodare i fili con quel pubblico che due anni e mezzo fa lo ha trasformato in uno dei più clamorosi fenomeni musicali degli ultimi anni. Si tratta, infatti, di un album introspettivo, che mette al centro l'essere umano e tutte le sue fragilità. Il tratto stilistico inconfondibile dell'autore torna prepotente nei testi, nei quali si mette a nudo, descrivendo le emozioni provate in questi due anni di silenzio e lontananza dal proprio pubblico.

Il progetto discografico, formato da 17 tracce, è stato interamente scritto e composto da Niccolò Moriconi, che si è occupato anche della produzione musicale del brano «2:43 am».

L'uscita del disco è stata anticipata il 15 ottobre dal singolo «Niente». Nell'album sono presenti anche le canzoni che, nel corso degli ultimi due anni, hanno gettato le basi per l'inizio di questo nuovo viaggio musicale: Tutto questo sei tu (doppio disco di platino), 22 settembre (doppio disco di platino), 7+3 (disco d'oro) e Buongiorno vita (disco di platino). Nell'album è presente anche l’inedita Supereroi, brano che sarà la colonna sonora del nuovo omonimo film di Paolo Genovese, distribuito da Medusa Film, la cui uscita nelle sale è prevista il prossimo Natale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Ottobre 2021, 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA