Ultimo, fan in delirio: il cantante saluta dal balcone mentre mangia spaghetti al sugo

Ultimo, nella giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, è in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona a Napoli. Lo spettacolo dopo la prima serata deve continuare. Nell’epoca in cui anche il Papa non si comporta da vip, Ultimo invece ha scelto di salutare i suoi fan partenopei dall'alto del balcone del suo hotel a Napoli su via Partenope. Il cantautore romano, all'anagrafe Niccolò Morriconi, ha un rapporto strettissimo il suo pubblico. Lo dimostra soprattutto il video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories e che ritrae il cantante sul balcone sorridente, mentra mangia un piatto di spaghetti al sugo (tipico piatto napoletano) e saluta i suoi fan.

@ultimopeterpan STASERA LA SECONDA DATA AL DIEGO ARMANDO MARADONA! 💙 ♬ ALTROVE - Ultimo



Ultimo a Napoli

«Buongiorno Napoli, stasera replichiamo».

Ultimo ferma il concerto al Maradona

Una proposta romantica di matrimonio fuori programma durante il concerto di ieri 8 giugno di Ultimo a Napoli. Il cantautore romano ha fatto salire, a sorpresa, sul palco dello Stadio Maradona coppia e dopo averli fatti sedere ha intonato la loro canzone «Quei due innamorati». Un momento che ha emozionato molti dei 40mila fan presenti. Divertentissimo è stato il siparietto di Ultimo che ha chiesto alla coppia: «Siete sicuri?». E poi ha detto con ironia: «Non voglio fa il prete».



