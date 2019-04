Ultimo: «Ho smaltito la rabbia, i sogni possono vincere»

Gliene hanno dette di ogni. Dal “marcio dentro” dei prof delle medie, all’essere irrequieto e sbroccone. Allo scagliarsi contro i giornalisti del Festival dopo che I tuoi particolari è arrivata seconda dopo Soldi di Mahmood. Si è fatto accusare di non sapere il regolamento e di avere disertato gli appuntamenti Rai post-Sanremo. Una bufera per Niccolò Moriconi - in arte Ultimo, romano, classe ’96 e tanto studio al pianoforte - che non è stato facile placare. Sarà che è «nato con la voglia di strafare e col bisogno di volare» per parafrasare La stazione dei ricordi, una delle canzoni di Colpa delle favole, disco in uscita il 5 aprile. Nessun firmacopie. Ma solo un tour nei Palasport (dal 27 aprile e tutto esaurito) fino alla festa del 4 luglio (sempre sold out) allo Stadio Olimpico di Roma. E dopo finalmente pausa: per sei mesi nella sua casetta “rifugio accogliente” in riva al fiume, tra Trentino e Austria. Da solo.

Domanda scontata ma dovuta: le è passata la rabbia sanremese?

«Mi sono ripreso. E ci ho pensato e ripensato (ride adesso, ndr). Quando ti ascoltano in tre è una cosa, quando sono in centinaia, un’altra. Sanremo dà pressione. E io sono un ragazzo di 23 anni che ha iniziato da un anno e mezzo».

Quindi non è colpa del successo?

«Macché. Colpa del carattere. Ognuno ha il suo e si può solo lavorare su se stessi e migliorare (cosa che spero di fare anche io)».

“Prove them wrong” è uno dei tatuaggi messi in bella vista in copertina, insieme al dito medio, a Banksy e alla ferita sul cuore.

«“Dimostra che si sbagliano”: è la traduzione della mia voglia innata di rivincita nei confronti di tutti. Di chi vuole dimostrare che i sogni possono vincere».

È vero che si è sentito dire che è marcio dentro?

«Dagli insegnanti. Ero un ribelle che prendeva la vita a muso duro. Quando andavo a scuola, anche se mi preparavo, mi rifiutavo di essere interrogato. Ero bastian contrario (sono ancora così). Hanno avuto troppa fretta nel giudicarmi. Nelle scuole non si dà l’opportunità di sognare lontano da quello che succede dentro. La vita va vissuta, e il piano b è una cazzata».

E come si vede ora?

«Stessa fame. Stessa voglia di farcela. Stessa necessità di convincere. Perché tra Niccolò e Ultimo non c’è nessuna differenza»

Ma è veramente “colpa delle favole” se è quello che è?

«Se fossi sincero, direi che è colpa mia. Qui continuo a cercare ambizioni. Perché la vita è strana: raggiungi una cosa e subito ne vuoi un’altra. La difficoltà sta nel mantenere ciò che hai ottenuto».

L’abbiamo vista banchettare su Instagram con Venditti.

«Per il video di Fateme canta’, scritta tatuata sul collo. Quando mi ha detto di sì, credevo fosse uno scherzo. Un mito per me».

Tra i crediti si legge: “Chi nella vita mi ha portato da zero a tre varrà sempre di più di chi da tre mi porterà a dieci”. Ne è convinto?

«Se una persona crede in te quando non sei nulla, ha più valore di chi comincia crederci quando vali qualcosa».

“È pieno di artisti che scrivono dischi, si sentono tristi ma sono affaristi”, canta.

«Vero. In Aperitivo grezzo, canzone scritta anni fa. Non è che non mi interessi vendere, ma la cosa che mi fa stare bene è soprattutto fare musica. Per questo non farò i firmacopie: una cosa economica che le case discografiche ti obbligano a fare per vendere dischi».

Come sarà l’Olimpico?

«Una festa. E se mi chiede se ci sarà Fabrizio Moro, le rispondo che sarà una sorpresa». © RIPRODUZIONE RISERVATA