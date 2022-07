Come era avvenuto nel 2019 allo Stadio Olimpico, Ultimo sorprende i 70mila fan scatenati del Circo Massimo con la sua Poesia per Roma.

Ultimo, il concerto al Circo Massimo: la diretta

Ultimo dedica al Circo Massimo la sua "Poesia per Roma" - IL TESTO

So' dieci giorni che sto fori Dici "sorridi" e dentro muori

A me m'hanno stancato tutti Donne, auto e amici a volte

Eppure de te io nun me stanco

A volte penso ar Tevere e poi canto Anche se Roma non è solo centro

Per me sei bella come un dubbio spento

Come un rifugio per un ladro

Sei bella come l'angelo e il peccato Te pare poco?

Dì, te pare poco essere immortale?

Quando te spegni e via er tramonto, che bellezza che rimane

Sei bella pure senza mare

Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti

Ma pe' me nun battono du occhi sopravvissuti a 'sti parcheggi

Ché Roma è Colosseo ma nun è solo quello

Roma è 'sta panchina rotta che dà sogni a quer pischello

Roma è 'na finestra aperta piena de mollette e panni

È un bimbo cor pallone che è partito da San Giovanni

Mi padre me portava le domeniche allo stadio

E ancora tengo con gran cura la prima sciarpa nell'armadio "Roma capoccia der monno 'nfame"

Il primo saggio da bambino, la cantai col cuore

Non è San Pietro, ma 'sta chiesa che sta a pezzi

La vera Roma sta nei vicoli, che te turista non apprezzi

È 'na battaglia persa co' politici corotti

Però ne parli e dopo ridi, perché a Roma te ne fotti

È un pranzo a casa mia co' l'amici de 'na vita

Quelli che perdono a tressette e se la pijano co' la sfiga

Voi sta tranquillo, senza troppe cianfrusaglie

Te casca er mondo sulle spalle, e trovi forza dentro a un "daje"

So' dieci giorni che sto fori e come me manchi

Domani torno e prima cosa vado a pijà du guanti

Perché per scrivere de te ce vo' rispetto

Grazie pe' esse' rimasta accesa quando nun c'avevo un letto

