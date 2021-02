Ultimo e la cover speciale: "I giardini di marzo" del duo Battisti-Mogol

Ultimo interpreta “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, in esclusiva su Amazon Music. Esce oggi, in esclusiva su Amazon Music la cover de “I giardini di marzo” uno dei capolavori assoluti del duo Battisti-Mogol, cantata da Ultimo.

ULTIMO E LA COVER DE "I GIARDINI DI MARZO"

L’idea nasce all’inizio del 2020, a Los Angeles, presso gli studi della Capitol Records, dove Ultimo registra la sua versione de “I giardini di marzo”. È la prima volta che il giovane cantautore dà voce all’interpretazione personale di un brano non suo: “Non sono solito fare cover – ha scritto Ultimo su Instagram - Un anno fa però, ai Capitol Records di Los Angeles, decisi di registrare uno dei brani più belli della musica italiana: I giardini di marzo, di Lucio Battisti. Da quel giorno sono cambiate tante cose e quell’esecuzione improvvisata piano e voce potete sentirla da adesso, in esclusiva solo su Amazon Music. È semplicemente un omaggio. Il mio modo per dire grazie ad un artista immenso per quello che mi ha lasciato dentro».

Ultimo è il più giovane artista italiano di sempre ad esibirsi live negli stadi. Oltre 500.000 sono i biglietti sino ad ora venduti per il suo prossimo tour, già esaurito in molte città. Esordisce nel 2017 e ad oggi, a soli 25 anni, ha già collezionato 37 dischi di platino e 17 dischi d’oro con oltre 2.000.000 di copie vendute, tra album e singoli. Dal 2019 è Goodwill Ambassador Unicef. Nel febbraio 2020 prende parte, per la prima volta, ad una missione in Mali per visitare i progetti a favore della lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari. Nel 2021, darà il suo sostegno al Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, devolvendo parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti del tour negli stadi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Febbraio 2021, 19:22

