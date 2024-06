Ultimo, due proposte di matrimonio al concerto di Napoli. Il cantante si ferma: «Vi sentite bene?»

Fuori programma romantici alla tappa di Napoli del tour di Ultimo. Durante il concerto allo Stadio Maradona, il cantautore ha fermato l'esibizione per far salire sul palco una giovane coppia. Pochi minuti prima il ragazzo, sotto il palco e con attorno più di 40mila persone, ha chiesto la mano alla propria ragazza. Così l'artista romano, non appena ha visto il gesto, ha deciso di far salire i giovani sul palco e di dedicargli "Quei due innamorati".

Le dichiarazioni

«Scusate, pensavo che vi stavate sentendo male», esordisce così il cantante romano sul palco, facendo salire i due ragazzi. A far notare a Ultimo la proposta di matrimonio ai piedi del palco un palloncino, con sopra scritto delle frasi, e un girasole.

Il video della proposta è stato pubblicato su TikTok ed è diventato virale in poche ore. Ma le tappe napoletane del tour, a quanto pare, sono state molto romantiche. Nella serata di domenica 9 giugno, anche un altro ragazzo si è inginocchiato davanti alla fidanzata per proporle di sposarlo. La ragazza ha detto «sì» con lacrime di gioia e una folla attorno. E, sotto le note di Piccola stella e migliaia di applausi, i due futuri sposi si sono baciati e avvolti in un lungo abbraccio.

