Ultimo, concerto al Circo Massimo per la data finale del tour: «Ora scatenate l'inferno»

Ultimo dedica una poesia in musica a Roma: emozione all'Olimpico​

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:40

Dopo lo straordinario successo dell'Olimpico,. Pochi minuti fa l'annuncio sui social direttamente dal cantautore romano che condivide la gioia con i suoi fan:. Il concerto si terrà ie i bisglietti saranno disponibili a partire da domani, giovedì 11 luglio.Per il gran finale del Tour "Stadi 2020", Ultimo ha ottenuto una location imperiale. Dopo aver conquistato i sessantamila dello Stadio Olimpico il cantautore romano terminerà i suoi live il 19 luglio 2020 al Circo Massimo.Niccolò Morriconi, questo il suo vero nome, ha pubblicato pochi minuti fa un post su Instagram per condividere la gioia con tutti i suoi fan: «! Il gran finale del tour si terrà in uno dei posti più belli del mondo e sarà per me un grande onore calcare quel palco. Saremo oltre 70.000 !!! La data inizialmente prevista per il 22 Luglio viene spostata al! Da domani alle 11.00 disponibili i biglietti.... scatenate l’inferno !!❣️».