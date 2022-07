Ultimo al Circo Massimo, i fan in attesa sotto il sole dall'alba

In centinaia sotto il sole dalla mattina in attesa dell'apertura dei cancelli, per conquistare i posti migliori e godersi il concerto. Nessuno può fermare i fan di Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, che stasera si esibirà al Circo Massimo di Roma.

Ultimo torna ad abbracciare la "sua" Roma, la città in cui è cresciuto e da cui ha spiccato il volo. L'ultima volta si è esibito con un mega concerto nel 2019 allo Stadio Olimpico davanti a 60 mila fan impazziti, oggi Ultimo torna per cantare nella parte antica di Roma, data che rimanda da due anni causa pandemia.

L'adrenalina a mille per il cantautore, che torna nella sua città Natale, a cui è legato a tal punto da averle dedicato una poesia emozionante: «Sei bella come l’Angelo e il peccato. Te pare poco? Di te pare poco essere immortale?», canterà stasera ultimo consapevole di avercela fatta e di aver raggiunto tanti di quei traguardi da poter tornare nella Capitale da "principe", così come lo definiscono i suoi fan.

È tutto pronto per stasera, uno scenario da brividi e una scaletta che riassume tutti i maggiori successi del cantautore romano. Un'attesa dunque che ne varrà la pena per tutti i sostenitori, che dalle prime ore dell'alba si sono radunati nei pressi del Circo Massimo, in fila sfidando il caldo afoso ma felici di poter ottenere così un posto tra le prime file.

