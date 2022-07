Ultimo, la diretta del concerto: in 70 mila a cantare al Circo Massimo

C'è il palco a forma di "U", ci sono i fan ... 70mila come per i Maneskin e c'è lui Ultimo. Dopo due anni il cantautore romano corona il sogno di cantare al Circo Massimo davanti alla sua Roma. Sono 24 i brani scelti per festeggiare un'artista che a soli 26 anni può vantare 52 dischi di platino e 16 dischi d'oro.

Dopo la recente collaborazione con Ed Sheeran e la pubblicazione del nuovo singolo “Vieni nel mio cuore” che sarà cantata anche surante il concerto del Circo Massimo, è giunto finalmente il momento per Ultimo di tornare a cantare live, la sua dimensione preferita, concretizzando il record di artista italiano più giovane a esibirsi in tournée negli stadi, con un totale di oltre 550.000 biglietti venduti complessivamente.

15 date di cui 11 sold out, il tour prodotto da Vivo Concerti sarà l’occasione per Ultimo di portare la propria musica in tutta la penisola scrivendo un nuovo capitolo della storia dei live e della sua carriera artistica. La data zero a Bibione, la doppietta a Firenze, la data di Torino, la prima di Napoli, Modena, Bari, Pescara, questa sera a Roma e infine il doppio appuntamento di Milano.

