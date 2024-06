«Ultimo, mi fai un autografo? Così lei mi sposa»: lo strano cartello nel parco e la risposta in video

«Mo' te la devi sposa» e non ci sono più scuse, parola di Ultimo. Il cantante romano si è trovato, ancora una volta, a «fare il prete» per i suoi fan, firmando un autografo che aiuterà qualcuno a fare la proposta alla sua dolce metà.

Il cartello attaccato all'albero

Non si conosce l'identità della persona che ha chiesto a Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, di firmare un autografo. Il cantante ha soltanto visto un cartello, attacato a un albero del parco San Basilio di Roma a lui dedicato, con sopra scritto: «Nic, per favore: se mi autografi questo cartello lei mi sposa».

Ultimo, davanti alla richiesta, non ha esitato. Ha preso un pennarello e ha firmato il foglio. L'artista, prima di salire sul palco di Torino per le tappe del 15 e del 16 giugno, ha deciso di fare un salto a casa e di fare due passi nel parco, dove si è imbattuto in quella particolare proposta. Divertito dall'accaduto, ha ripreso tutto con il cellulare e ha caricato il video su TikTok, che in poche ore ha superato le 525mila visualizzazioni. In fondo al foglio c'è scritto: «P.s: ci vediamo il 24». E chissà se il 24 giugno, quando Ultimo si esibirà all'Olimpico, il fan si paleserà.

